Создание Адриатического газового коридора откладывается

Вопрос о создании Адриатического газового коридора и в частности строительства LNG-терминала на острове Крк требует дальнейшего обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер Хорватии Бранко Грчич.

«Над этим еще нужно работать», - сказал Грчич.

При этом он отметил, что в отмене визита премьер-министра Хорватии Золана Милановича, который ожидался сегодня, нет ничего «драматического», а подписание меморандума о создании Адриатического газового коридора сегодня не планировалось.

«Мы не ожидали подписания этого договора сегодня. Мы ожидаем подписание соглашения через какое-то время», - сказал Грчич.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября пресс-служба Кабмина со ссылкой на информацию премьер-министра Украины Николая Азарова во время встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд сообщила, что премьер-министр и глава правительства Хорватии Зоран Миланович 5 ноября намерены подписать меморандум о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.