ВР уполномочила НКРЭ лицензировать производство тепловой энергии на ТЭС и АЭС

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины «О теплоснабжении» (регистрационный номер 2079а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов при неоходимых 226.

Данным законом предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О теплоснабжении», согласно которому к полномочиям Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере теплоснабжения, добавляется лицензирование хозяйственной деятельности в этой сфере, если тепловая энергия производится на теплоэлектростанциях и атомных электростанциях.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, целью этого документа является приведение в соответствие с п. 42 статьи 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» норм Закона Украины «О теплоснабжении» относительно определения органа лицензирования для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения путем отнесения к компетенции НКРЭ лицензирования указанной деятельности, если тепловая энергия производится на ТЭС и АЭС. Принятие закона позволит: устранить пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность в сфере теплоснабжения; улучшить государственное регулирование деятельности в сфере теплоснабжения относительно тепловой энергии, которая производится на тепловых и атомных электростанциях; расширить компетенцию НКРЭ Украины путем отнесения к ее полномочиям лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, если тепловая энергия производится на ТЭС и АЭС.