Нефть дорожает на фоне ожиданий статданных из США

На мировых торгах в среду, 6 ноября, нефть дорожает на фоне ожиданий статданных по запасам топлива в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,54% - до 105,9 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,52% и составила 93,86 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики полагают, что запасы бензина за неделю, завершившуюся 1 ноября, сократились на 400 тысяч баррелей - до 213,4 миллиона баррелей, запасы дистиллятов - на 1,5 миллиона баррелей - до 121,2 миллиона баррелей. При этом ожидается, что запасы нефти выросли на 2,1 миллиона баррелей.

Эксперты считают, что в виду приближения зимнего сезона спрос на энергоносители будет расти.

Участники рынка также обратили внимание на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы нефти за неделю выросли на 871 тысячу баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 4,29 миллиона баррелей.