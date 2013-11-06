На АЭС "Фукусима" остановлена линия очистки радиоактивной воды

На аварийной АЭС "Фукусима-1" сегодня вновь была остановлена единственная действовавшая на ней линия очистки радиоактивной воды. Как сообщил оператор станции, энергетическая компания ТЭПКО, это сделано для проведения технического осмотра. Систему предполагается запустить через три дня. Все это время на АЭС будет полностью остановлен процесс очистки радиоактивной жидкости, которая стала сейчас главной проблемой для ликвидаторов, передает ИТАР-ТАСС.

Отключенная линия была запущена в конце марта, однако прекратила работу в июне после утечки воды. Неполадки были, как объявила ТЭПКО, устранены, и линию вновь запустили 28 октября. Однако, судя по всему, проблемы до конца решить не удалось.

Помимо остановленной сейчас системы, на территории АЭС "Фукусима-1" смонтированы еще две линии очистки воды от радиоактивных веществ. Обе их планируется запустить в середине текущего месяца. Если все пойдет по плану, тогда заработают все три линии, способные в день при полной нагрузке очищать около 750 тонн воды от 62 видов радиоактивных веществ за исключением трития.

Затем часть жидкости вновь заливают в аварийные реакторы для охлаждения. Оставшаяся вода перекачивается в цистерны. В дальнейшем ее могут слить в океан, поскольку присутствующий в воде тритий считается относительно безопасным для здоровья людей и окружающей среды. Однако решения по этому поводу пока не принято.

На АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 360 тыс. тонн радиоактивной и очищенной воды - в цистернах, а также в подземных помещениях и дренажной системе, куда она попадает, выливаясь из щелей в корпусах трех пострадавших реакторов. Ежедневно к этому объему добавляются примерно 400 тонн грунтовых вод. Такое же их количество попадает в океан, неся с собой радиоактивные частицы.

Полную очистку всей воды на АЭС предполагается завершить к концу марта 2015 года. Однако выполнить это можно только при бесперебойной работе всех трех линий системы дезактивации.