Госэнергоэффективность: доля электроэнергии из возобновляемых источников удвоится к 2020 году

Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников в энергобалансе Украины к 2020 году должна увеличиться вдвое - до 11% с нынешних 5,5%, прогнозирует председатель Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности) Николай Пашкевич.

«Если говорить о целях и задачах плана развития возобновляемых источников энергии, то к 2020 году мы должны достичь 11% электрического баланса. На сегодняшний день мы имеем 5,5%. То есть, это вдвое увеличение мощностей», - сказал Пашкевич на открытии международного форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Киеве.

При этом, по его словам, решения о переходе на альтернативные источники энергии должны приниматься местными властями исходя из особенностей того или иного региона.

«Можно использовать какое-то одно рекомендуемое топливо, под него готовить котлы и так далее. Но в этом нет резона, нет нужды. У нас есть много примеров использования именно местного сырья… Это все должно решаться на местном уровне и подлежать четким строгим расчетам, что выгоднее и что на сегодняшний день должно приниматься в том или ином регионе», - отметил глава Госэнергоэффективности.

По его мнению, каждый регион в Украине имеет достаточное количество инструментов, чтобы отказываться от сжигания газа для выработки тепла.

Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году. Лидером, как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика. Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – до 333,6 млн кВт/ч с 30,1 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, до 257,5 млн кВт/ч с 89 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, до 17,7 млн кВт/ч с 9,6 млн кВт/ч.