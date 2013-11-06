Газопровод «Южный поток» в обход Украины актуален как никогда - Миллер

Москва . Газопровод «Южный поток» в обход Украины актуален как никогда, так как растет спрос на природный газ в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил в среду журналистам глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер.

«Газпром» продолжает обеспечивать повышенный спрос на российский газ в Европе. В октябре «Газпром» поставил европейским потребителям 13,48 млрд кубометров газа - почти на 17% больше, чем в октябре 2012 года. На фоне стабильного роста потребности Европы в газе «Газпром» активно ведет строительство «Южного потока», - сказал Миллер.

«На днях мы приступили к его сооружению на территории Болгарии, до конца года начнем строительство в Сербии. «Южный поток» актуален как никогда», - заявил глава «Газпрома».

Справка УНИАН: В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров, проектная мощность - 63 млрд куб. м. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Первым объектом, введенным в эксплуатацию в рамках проекта «Южный поток», стало одно из крупнейших в Юго-Восточной Европе ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. Подземное хранилище начало работу в ноябре 2011 года.

7 декабря 2012 года был дан старт строительству газопровода «Южный поток». Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

31 октября 2013 года в Болгарии на площадке компрессорной станции «Расово» (с. Расово, муниципалитет Медковец, область Монтана) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток».