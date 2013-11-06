Азаров хочет подписать меморандум об Адриатическом газовом коридоре как можно скорее

Премьер - министр Николай Азаров настаивает на скорейшем подписании меморандума о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в среду во время встречи с вице-премьер-министром, министром госуправления и юстиции Венгрии Тибором Наврачичем.

"Мы надеялись подписать этот меморандум в Брюсселе, надеялись подписать его в Киеве. Сегодня это подписание не состоялось. Я вчера говорил с вице-премьер-министром Хорватии, необходимо сделать все для того, чтобы ускорить подписание этого меморандума", - сказал Азаров.

Он отметил, что для подписания этого документа готов лично приехать в Будапешт или Загреб, или пригласить двух премьеров в Киев.

"Это чрезвычайно большой важный проект, и участие трех премьер-министров показало бы его важность и актуальность", - отметил Азаров.

Он также подчеркнул необходимость выполнения всех договоренностей, достигнутых во время его визита в Венгрию в марте текущего года.

В частности, по словам Азарова, необходимо активизировать совместную практику пересечения государственной границы.

Наврачич, в свою очередь, заверил Азарова в намерениях безусловно выполнять двусторонние договоренности.

Он также согласился, что меморандум по Адриатическому коридора нужно подписать быстрее. "Мы также считаем , что как можно скорее необходимо подписать данный меморандум", - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера представитель правительства Хорватии заявил, что вопрос о создании Адриатического газового коридора и в частности строительства LNG-терминала на острове Крк требует дальнейшего обсуждения.

Подписания документа украинская сторона ожидала 5 ноября, в ходе визита в Киев премьер-министра Хорватии Золана Милановича. Однако визит был отложен на неопределенное время из-за несогласованности времени проведения двусторонних встреч.

25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

«Мы согласовали все вопросы относительно нового маршрута. Я бы его назвал адриатическо-венгерским коридором по поставкам природного газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам», – сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 октября после встречи с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

В конце октября в интервью УНИАН Ставицкий не исключил, что газ на LNG-терминал может поступать из США и Мозамбика. Он отметил, что в результате применения новых технологий США в июле 2013 года обогнали Россию по добыче нефти и газа и стали лидером в мире. В Мозамбике итальянская компания Eni открыла крупнейшее месторождение газа, добыча на котором начнется через 3 года.