Украина заплатила очередную «слезу» «Газпрому»

Украина совершила «героический» поступок, перечислив российскому «Газпрому» очередную «слезу» в размере 14 млн долл., сократив тем самым свой долг в размере 882 млн долл. за потребленный в августе природный газ до 792 млн долл.

«Задолженность сократилась до 792 млн долл., вот и считайте динамику», - сказал журналистам заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

Днем ранее, после заявлений украинской стороны о старте оплаты газового долга, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал: «На самом деле, за август «слезы» какие-то поступают, но говорить, что расплатились, пока и близко нельзя».

Также замглавы «Нафтогаза» в разговоре с журналистами сообщил, что закупки Украиной российского газа в ноябре под вопросом, лишь отметив, что «Нафтогаз» будет исходить из цены на голубое топливо и дальнейшей ситуации с оплатой долга перед «Газпромом».

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о состоянии погашения долгов предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины», являющегося основным источником погашения газового долга, Чупрун сказал: «Очень плохо».

Справка УНИАН. 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.