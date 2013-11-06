Венгерская компания намерена выращивать в Украине энергетическую вербу

Венгерская компания Silvanus Csoport Kft намерена принять участие в реализации проекта “Энергия биомассы”, который является составляющей Национального проекта “Энергия природы”.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум о взаимопонимании подписан 6 ноября в Киеве руководством Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславом Каськивым и представителями венгерской компании.

Компания Silvanus Csoport Kft предлагает свой опыт по выращиванию энергетических пород вербы (на заболоченных территориях) и акации (для засушливых территорий) на территории Украины.

По информации представителей компании, предлагаемые ими породы вербы и акации растут в 2,5 раза быстрее, чем обычные.

По словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, выращивать энергетические породы вербы и акации можно будет практически во всех областях страны.

“Выращивание этих двух типов деревьев может быть использовано практически на всей территории Украины. Но хочу отметить, что выращивание может быть лишь на площадях, которые не используются для сельского хозяйства”, - отметил Каськив.

Читайте также: “Киевэнерго” и RWE обсудили использование альтернативных источников энергии

Справка УНИАН. Проект “Энергия биомассы”, является составной частью Национального проекта “Энергия природы”. Это биоэнергетический проект по производству зеленой тепловой и электрической энергии, учитывая модернизацию и строительство таких объектов. Пилотные регионы для реализации проекта: Волынская, Ривненская, Сумская области.

Коспания Silvanus Csoport Kft 8 лет занимается селекцией энергетических видов вербы и выращивает их на плантациях Словакии, Румынии, Венгрии, Австрии.