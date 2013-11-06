Польская PGNIG разорвала контракт с "Нафтогазом" на импорт газа

Варшава. Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG разорвала контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на импорт газа в Польшу, который украинская компания перестала выполнять с 2011 года, объяснив это изменениями украинского законодательства.

Об этом польская компания сообщила сегодня в отчете на Варшавской фондовой бирже.

"Правление PGNIG информирует, что 6 ноября 2013 года в Варшаве было подписано соглашение о расторжении контракта от 26 октября 2004 года между PGNiG и "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Украинский нефтегазовый монополист впервые прекратил поставки газа в Польшу по этому контракту в сентябре 2010 года, возобновив их после протестов PGNIG в октябре-декабре.

После этого с 2011 года польская компания безуспешно пыталась добиться возобновления поставок законтрактованных около 200 млн кубометров газа для нужд приграничных с Украиной регионов Польши.

Компания сообщила, что расторжение этого договора, который должен был действовать до 2020 года, не повлияет на польскую экономику и поставки газа потребителям в районе Грубешова.

PGNIG в своем сообщении не уточнила, компенсировал ли "Нафтогаз" каким-либо образом невыполнение контракта.

"Решение о расторжении договора не закрывает дороги к возобновлению сотрудничества с украинским партнером в будущем на новых торговых условиях с использованием существующей польской и украинской газотранспортной инфраструктуры", - отметила PGNIG.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" по контракту с PGNIG был обязан увеличить поставки газа в 2011 году в 40 раз - до 200 млн кубометров с поставленных в 2010 году 5 млн кубометров.

Украинская компания объяснила прекращение поставок изменениями национального законодательства, которые запрещали ей экспортировать добытый в Украине газ.

Представители PGNIG заявляли о намерении добиться возобновления поставок газа по этому контракту, отмечая, что надеются решить этот вопрос "полюбовно" - без подачи иска в суд.

Украина с ноября прошлого года впервые в истории начала покупать газ в Европе, отмечая, что он обходится ей дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом", и первой страной, через которую начали реализовываться эти поставки, стала Польша.

Польша ежегодно потребляет около 15-16 млрд кубометров газа, при этом более 10 млрд кубометров покупает у России.