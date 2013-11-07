Кабмин сегодня утвердит порядок отбора новых инвестпроектов по добыче нефти и газа

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит и утвердит порядок отбора новых инвестиционных проектов, которыми предусмотрено наращивание добычи нефти, метана, природного и сланцевого газа в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Украина проводит значительную работу по наращиванию добычи углеводородов. Сегодня мы рассмотрим и утвердим порядок отбора новых инвестиционных проектов, которыми предусмотрено наращивание добычи нефти, метана, природного газа, сланцевого газа и т.д.», - отметил глава правительства.

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Также, по словам Азарова, будут рассмотрены порядок осуществления контроля таких инвестиционных проектов и порядок определения дополнительных объемов этого сырья.

«Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций и наращивания добычи стратегического сырья на истощенных и сложных для добычи территориях», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что инвестиции в геологоразведку углеводородов на территории Украины в период с 2014 по 2017 годы составят свыше 3 млрд долларов, что даст мощный толчок в разрешении проблемы обеспечения страны газом собственной добычи.

Украина стремится достичь энергетической независимости за счет увеличения добычи собственных энергоресурсов.