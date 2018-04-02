Газ по Адриатическому коридору: облом не без помощи России

Один из проектов по диверсификации поставок газа в Украину откладывается. Анонсированное премьер-министром Николаем Азаровым подписание меморандума о создании Адриатического газового коридора 5 ноября в ходе визита в Киев премьер-министра Хорватии Золана Милановича не состоялось. Как и сам визит главы правительства балканской страны. Он был отложен, по официальной версии, на неопределенное время из-за несогласованности графика проведения двусторонних встреч.

Вместо Милановича в Киев прибыл вице-премьер Хорватии Бранко Грчич, который заявил, что вопрос создания связывающего Украину, Венгрию и Хорватию Адриатического газового коридора, в частности строительства LNG-терминала на острове Крк, требует дальнейшего обсуждения. «Мы не ожидали подписания этого договора сегодня. Мы ожидаем подписание соглашения через какое-то время», - сказал он.

То есть, налицо определенная неудача с учетом помпезного заявления еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого по итогам переговоров 25 октября в Брюсселе, что Украина и ЕС согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии.

«Украина и ЕС согласовали последние приготовления Меморандума о взаимопонимании... Хорватия, Венгрия и Украина развивают вместе с Еврокомиссией газовую инфраструктуру на высокотехнологичном уровне. Речь идет о ГТС и газовом интерконнекторе», - сказал тогда Оттингер.

Кстати, 25 октября в Брюсселе Ставицкий и Оттингер должны были также подписать меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, подразумевающий построение центрально-европейского хаба на основе наших хранилищ, внедрение Украины в единый энергорынок Европы. Но подписание документа по согласованию было отложено (якобы до приезда еврокомиссара в Киев).

Таким образом, на энергетическом фронте идут «тяжелые бои». Адриатический коридор для поставок газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам - серьезный шаг не только в плане диверсификации маршрутов в Украину, но и укрепления энергобезопасности Европы. ЕС сейчас нацелен на создание единого энергорынка. Согласно Третьему энергопакету, призванному реформировать энергосектор Евросоюза, сейчас все усилия прилагаются для строительства газопроводов-интерконнекторов - перемычек, соединяющих газотранспортные системы стран Центральной и Восточной Европы. Пока еще полностью разобщенная система газопроводов Европы через несколько лет станет единым целым. Основная цель - снижение зависимости от монополизма поставщиков, в частности, «Газпрома».

В этой связи участие Украины в данном процессе достаточно значимо. Выгода от этого будет обоюдной - как для Европы, так и для нашей страны. И вдруг такая досадная заминка. За разъяснениями ситуации УНИАН обратился к директору энергетических программ центра «НОМОС» Михаилу Гончару:

- Михаил Михайлович, по Вашему мнению, почему не состоялось подписание меморандума с хорватской стороной?

- Скорее всего, стороны, в данном случае украинская, посчитала, что все основное уже сделано. У нас отношение к меморандумам как к общим бумажкам, которые можно подписывать, так сказать, сильно не задумываясь. В Европе смотрят на это по иному. Хоть меморандум и не является юридически обязывающим, но он призван создать пространство для изучения вопроса и подготовки в дальнейшем, в случае положительных выводов, проекта межправительственного соглашения. И если стороны пришли к согласованию своих позиций, то меморандум в Европе воспринимается как подлежащий к исполнению. Видимо, у хорватской стороны есть еще нерешенные на внутреннем уровне вопросы, они взяли дополнительный тайм-аут. Но тот факт, что меморандум сейчас не подписан, вовсе не означает крах идеи как таковой.

- Вице-премьер Хорватии Бранко Грчич заявил о загвоздке именно со строительством LNG-терминала на острове Крк. Что имеется в виду?

- Проект терминала имеет очень длинную историю, начинающуюся в 2007 году. Как и всякий стратегический объект, он неоднократно пересматривался, попадал в эпицентр различных политических скандалов. Сейчас идет ревизия проекта, его переосмысление с учетом того, что Хорватия стала членом Европейского Союза. Изначально он рассматривался как возможность диверсификации для Хорватии поставок газа. Теперь он представляет интерес для ЕС. Хорватский терминал должен стать «отправной» точкой коридора Север-Юг, который должен соединить польский терминал и хорватский путем строительства отдельных интерконнекторов. Они объединят газотранспортные системы Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии. Эффект синергии – страны Центральной Европы смогут получить полный доступ к ресурсам газа в жижженном. Таким образом, в ЕС в 2015 году будет создан интегрированный газовый контур. И это важно для Украины – подключившись к проекту Север-Юг через потенциальный Адриатический коридор, можем получить дополнительную возможность диверсификации поставок газа.

- Таким образом, Украина станет независимой от поставок российского газа?

- Если даже у этой истории и будет хеппи энд, я бы не преувеличивал результатов. Реализация проекта не означает, что все вопросы будут решены для Украины раз и навсегда. Это – один из элементов диверсификации.

- Почему хорватский проект столь проблематичен, если в нем заинтересован ЕС?

- Все происходит не только ввиду сложной внутренней политической ситуации в Хорватии. Сейчас, как и ранее, имеет место активное противодействие реализации проекта. Речь идет о России. Появление LNG-терминала на Адриатике означает сокращение рынка для российского газа на Балканах, в том числе в Центральной Европе. Поэтому не случайно летом этого года, буквально за несколько дней до того, как Хорватия стала членом ЕС, Россия подписала меморандум об инвестировании в ее энергетическую инфраструктуру. Это – не обязывающий документ, тем не менее, все сводится к тому, что Россия рассматривает Хорватию как плацдарм для расширения поля деятельности на территории юга ЕС. А LNG-терминал, по российскому разумению, мог бы быть трансформирован под отгрузку исключительно российского газа после того, как в страну придет «Южный поток». Задумка Москвы следующая: блокировать доступ нероссийского газа в этот регион Европейского союза. Подразумевается в большей степени сжиженный газ из США, который, начиная с 2016 года, получит выход на мировые рынки, прежде всего, европейский. Поэтому РФ включила алгоритм блокирования проекта Адриатического коридора. Кроме того, внутри консорциума по реализации проекта – австрийско-французско-немецко-славенского также существует конфликт интересов.

- То есть, проект может провалиться?

- Проект может оттянуться во времени, но будет осуществлен. Его реализация и не предполагалась в ближайшее время. Польский отрезок к концу следующего года будет введен в эксплуатацию, а хорватский планируется сдать к концу 2017 года. Думаю, что толчком к старту проекта послужат первые поставки американского газа в Европу. Возможно, произойдет переформатирование консорциума. Гармонизировать интересы сторон Еврокомиссии под силу. Без этого говорить о позитивном будущем проекта не имеет смысла. Но ситуация небезнадежная.

- Выходит, что меморандум в Киеве не подписан с «помощью» российской стороны?

- То, что произошло, – документ подготовлен, но в последний момент хорватская сторона перенесла его подписание - говорит о том, что в ситуацию включилась третья сторона – Россия. И тут мы видим слабость Еврокомиссии, причем не впервые, к примеру, проект Nabucco (нереализованный по сей день магистральный газопровод из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, призванный снизить зависимость Европы от российского газа – ред.). То есть, ЕК многое не дорабатывает. Как результат – участники процесса, в том числе Украина, становятся заложниками ситуации.

- А возможен ли такой вариант – украинско-европейские энергетические проекты откладываются в силу нерешенности вопроса ассоциации Украины и Евросоюза?

- Конечно, многие проекты, особенно стратегического значения, именно по этой причине переживают сейчас некую паузу. Это касается и Адриатического коридора, и реверсных поставок газа через Словакию. ЕС смущает тот факт, что Украина не перестает занимать, формально декларируя европейские приоритеты, уклончивую и неопределенную позицию, продолжает маятникоподобную политики – между Россией и Евросоюзом. А раз Украина тормозит, то медлит и Европа. Другое дело, что такое положение вещей не на пользу как Украине, так и ЕС. В выигрыше только Россия, которая потирает руки от удовольствия, наблюдая как труд двух сторон превращаются в прах.

Нана Черная (УНИАН)