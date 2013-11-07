Украина не планирует закупать у «Газпрома» большие объемы газа - Бойко

Украина не планирует закупать у российского газового монополиста компании «Газпром» больших объемов газа, руководствуясь показателями внутреннего потребления и потребностью коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Мы не планируем брать у «Газпрома» больших объемов газа. Объемы будут небольшие, на это денег у нас хватит», - сказал вице-премьер министр.

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всем потребителям Украины по итогам 2013 года должно быть поставлено порядка 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению - 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям - 24,12 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.