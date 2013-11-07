Сoal Energy из-за пожара сократит вдвое добычу на одной из шахт

Варшава. Одна из крупнейших в Украине частных угледобывающих компаний Сoal Energy из пожара на одной из десяти своих шахт в ближайшие несколько месяцев сократит добычу на ней как минимум вдвое.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, пожар возник на одном из горизонтов на шахте "Святой Матроны Московской", где в октябре компания добыла 9,6 тыс. тонн коксующегося угля.

Половина из этого объемы была добыта на уровне, где возник пожар.

В Coal Energy отметили, что пожар не повлек за собой человеческих жертв и в настоящее время проводится расследование его причин.

Компания сообщила, что эта приобретенная в 2011 году шахта занимается добычей только коксующегося угля.

Как сообщал УНИАН, в 2013 финансовом году, закончившемся 30 сентября текущего года, Coal Energy сократила добычу угля на 13% - до 1,4 млн тонн.

При этом добыча коксующегося и угля двойного назначения снизилась на почти треть - до 222 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Coal Energy, кроме 10 шахт на Донбассе, владеет горно-обогатительной фабрикой и установкой по обогащению отвалов. С учетом извлеченного их отходов угля его производство в прошлом финансовом году составило 1,6 млн тонн, что на 16% меньше, чем в 2012 ФГ.

Контрольный пакет Coal Energy принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.