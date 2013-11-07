Ефремов заявил, что "Газпром" готовит иск за недобор Украиной газа на 10 млрд долл.

Россия готовит для подачи в Стокгольмский арбитраж судебный иск к Украине в связи с недобором газа и невыполнением контракта, подписанного в 2009 году премьер-министром Юлией Тимошенко, заявил на брифинге лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«По моей информации, готовится иск к Российской Федерации в шведский суд. Я не знаю, соответствует это действительности или нет, но такая информация к нам пришла», - сказал Ефремов журналистам.

По его словам, речь идет о "10 млрд долларов по поводу подписанного контракта Тимошенко с РФ за тот газ, который мы не добрали в России".

"Вдумайтесь, штрафные санкции выставляются по 300% годовых...Никакому бизнесмену в здравом уме не придет в голову подписать такой контракт", - добавил парламентарий.

Ефремов заявил, в этой ситуации не представляется возможным говорить о том, чтобы освободить человека, который подписывал такой контракт.

«А мы в этот период рассматриваем вопрос о том, что на комфортное лечение отправляем того человека, который по сути дела стоял за принятием этого решения», - подчеркнул Ефремов.

По его словам, во фракции Партии регионов идет очень серьезная дискуссия по этому поводу.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В октябре в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Он также заявил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора. Причиной обращения «Газпрома» в арбитраж может стать то, что Украина сокращает объем закупки газа, нарушая тем самым условия контракта.