Бойко критикует Европейское энергосообщество за бездействие по реверсу газа из Словакии

Вице-премьер-министр Юрий Бойко подверг острой критике ситуацию, сложившуюся вокруг возможности наладить реверсные поставки газа из Словакии в Украину и «отсутствие позиции» Европейского энергетического сообщества по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины.

«Мы очень недовольны позицией Европейского энергетического сообщества по направлению диверсификации (поставок природного газа в Украину - УНИАН). Могу сказать даже более резко - отсутствием позиции», - сказал Бойко.

При этом он подчеркнул, что позиция Словакии в этом вопросе также должна быть четкой. «Я считаю принципиальным вопрос получения газа из Словакии. Страна, которая является членом Европейского сообщества, должна помогать нам в диверсификации поставок газа», - отметил Бойко.

Вице-премьер-министр напомнил, что Украина весной прошлого года заключила контракт с немецкой компанией RWE на поставку 5 млрд кубометров газа по реверсной схеме через 4 интерконнектора (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния). Однако к концу прошлого года удалось открыть только один интерконнектор - через Польшу, а весной 2013 года – второй, через Венгрию. По мнению Бойко, эти процессы продвигаются очень медленно. «Мы ведем диалог, и он достаточно жесткий», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии разрешится 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, и Украине удастся получить шипер-код для использования схемы замещения не у «Газпрома», а у европейских покупателей российского газа. Как отмечалось, Украина рассматривает два возможных варианта: фактический реверс, который сейчас используется при поставках газа через Польшу и Венргию, и получение газа по схеме замещения.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.