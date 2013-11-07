Соглашение по Адриатическому газовому коридору может быть подписано в Вильнюсе

Соглашение по созданию Адриатического газового коридора, предполагающего поставки газа из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам, может быть подписано во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение в ходе брифинга в Кабинете министров высказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Если посмотреть по графику, может, это (подписание соглашения – УНИАН) произойдет в Вильнюсе», - сказал министр. При этом он отметил, что коридор полностью отработан. «Все составляющие данного вопроса мы сообщим после того, как оно (соглашение – УНИАН) будет подписано. Это осуществится в ближайшее время», - отметил Ставицкий.

Вместе с тем, он сказал, что само подписание подразумевает участие трех премьер-министров – Украины, Хорватии и Венгрии. И потому «загвоздка с подписанием» может быть в том, что трем главам правительств надо договориться о месте встречи. Вильнюс, по словам Ставицкого, это «возможное место».

Как сообщал УНИАН, 25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам. В интервью УНИАН министр Ставицкий не исключил, что газ на LNG-терминал может поступать из США и Мозамбика.

Подписание Соглашения об Адриатическом коридоре ожидалось 5 ноября в ходе визита в Киев премьер-министра Хорватии Золана Милановича. Однако визит был отложен на неопределенное время из-за несогласованности времени проведения двусторонних встреч.

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