Shell в 2014 году приступит к буровым работам в ЮАР
Англо-голландская Royal Dutch Shell в 2014 году приступит к буровым работам на северо-западном побережье ЮАР, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Shell South Africa Яна Виллема Эггинка.
Ранее компания провела 3D сейсморазведку на территории в 8 тысяч квадратных километров в бассейне Orange. Завершение обработки полученных данных ожидается к декабрю.
Стоимость бурения скважин в регионе составит 150-200 миллионов долларов, поскольку месторождения находятся на большой глубине.
Доказанные запасы ЮАР на январь 2011 года оценивались в 15 миллионов баррелей нефти, передает ПРАЙМ.
Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах.
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