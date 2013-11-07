Shell в 2014 году приступит к буровым работам в ЮАР

Англо-голландская Royal Dutch Shell в 2014 году приступит к буровым работам на северо-западном побережье ЮАР, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя Shell South Africa Яна Виллема Эггинка.

Ранее компания провела 3D сейсморазведку на территории в 8 тысяч квадратных километров в бассейне Orange. Завершение обработки полученных данных ожидается к декабрю.

Стоимость бурения скважин в регионе составит 150-200 миллионов долларов, поскольку месторождения находятся на большой глубине.

Доказанные запасы ЮАР на январь 2011 года оценивались в 15 миллионов баррелей нефти, передает ПРАЙМ.

Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах.

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