S&P понизило рейтинг компании Fintest Trading

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило долгосрочный рейтинг металлургической и горнодобывающей компании Fintest Trading, входящей в холдинг группы «Донецксталь», до уровня «ССС+», с негативным прогнозом, сообщило агентство на официальном сайте.

«Снижение рейтинга связано с повышенными рисками работы в Украине и слабыми условиями в отрасли коксующегося угля», - говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, негативный прогноз отражает риски рефинансирования в отношении больших сроков погашения долга, начиная со второй половины 2014 года.

«Fintest Trading намерена рефинансировать около 1 млрд долл. во второй половине 2014 года и 265 млн долл. в 2015 году», - говорится в сообщении агентства.

Профиль бизнес-рисков компании Fintest также отражает существенное воздействие Украины, цикличный и капиталоемкий характер рынка коксующегося угля горно-металлургической промышленности и зависимость прибыли от одной шахты.

Агентство отмечает, что негативный прогноз отражает негативный прогноз по Украине, при этом возможно небольшое смягчение этого прогноза в связи высокой стоимостью шахты, выгодным положением в сегменте коксующегося угля с дефицитом украинского рынка, и высоким резервом жизни шахты, который составляет около 25 лет.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В», при этом прогнозы по рейтингам остаются негативными.

Справка УНИАН. Fintest Trading - кипрская компания, которая входит в холдинг компаний группы «Донецксталь» подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису. Fintest Trading имеет мощности по производству коксующегося угля, кокса и черных металлов.

Компании принадлежит Покровское месторождение (Донецкая обл.), которое является третьим крупнейшим независимым производителем коксующегося угля в СНГ с объемом добычи 6,9 млн тонн в 2011 году и запасами коксующегося угля свыше 270 млн тонн.