Exxon Mobil грозит штраф в 2,7 млн долл. за разлив нефти в Арканзасе

Exxon Mobil Pipeline Co, подразделению американского нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp., грозит штраф приблизительно в 2,7 миллиона долларов за разлив 5 тысяч баррелей нефти в городе Мейфлауэр, штат Арканзас, в марте текущего года, сообщается в документах американского Управления по безопасности трубопроводов и взрывоопасных веществ (PHMSA), передает Прайм.

PHMSA обнаружило девять вероятных нарушений правил безопасности со стороны Exxon Mobil.

Теперь у компании есть 30 дней, чтобы обжаловать обвинения.

Как сообщает агентство Рейтер, нефтяная компания разочарована решением регулятора, однако она активно сотрудничала с PHMSA в процессе расследования.

Exxon Mobil Corporation — американская нефтегазовая корпорация, основана в 1999 году. В настоящее время является одним из шести крупнейших производителей нефти в мире.