Еврокомиссия надеется, что Украина и РФ договорятся о погашении долгов за газ

Брюссель. Европейская комиссия надеется, что Украина и Россия договорятся в вопросе погашения долгов за газ, и «газовый» кризис 2009 года не повторится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам заявила Марлен Холцнер – пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

"Мы знаем об этом споре между Украиной и Россией. Это уже продолжается определенное время по поводу того, должна ли Украина соблюдать те соглашения, которые были подписаны (в 2009 году - УНИАН). Мы действительно доверяем нашим партнерам и их заверениям, что они будут поставлять газ в Европу так, как они это делали в прошлом", - сказала Холцнер.

Отвечая на вопрос о том, как проходят реверсные поставки газа из стран-членов ЕС в Украину, Холцнер сказала: "Сейчас газопроводы должны предоставить возможность для поставок в обе стороны... Мы знаем, что обсуждение этого вопроса продолжается, и мы (Еврокомиссия - УНИАН) в них задействованы, потому что здесь речь идет о законодательстве ЕС. Это часть газовой безопасности ЕС... Чтобы была возможность поставлять газ с запада на восток. Это важная часть темы газовой безопасности".

"И когда была бы нехватка газа, то тогда такие страны как Франция или Германия могли бы поставлять газ на восток. Сейчас газопроводы могут работать в двух направлениях не во всех странах-членах ЕС", - добавила Холцнер.

Она заметила, что Украина уже получает газ через Польшу и Венгрию, и в настоящее время проводит переговоры о поставках газа из Словакии.

"Украина еще не получает газ из Словакии. И вот по поводу конкретно этого момента сейчас ведутся переговоры. Украина с полным правом указывает на то, что законодательство ЕС позволяет ей импортировать газ из ЕС. И мы пытаемся найти решение, чтобы и словацкая система работала в двух направлениях", - сказала Холцнер.

По ее словам, в таком случае и Польша, Венгрия, Словакия и Украина будут иметь выгоду благодаря поставкам газа с Западной Европы.

6 ноября министр экономики и энергетики Болгарии Драгомир Стойнев предупредил о возможности повторения газового конфликта, который возник между Украиной и Россией в начале 2009 года, напомнив о долге Украины за поставленный российский газ в размере более 800 млн. долларов.

Министр добавил, что настоящей причиной газового спора между Украиной и РФ может быть стремление Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

"Я обеспокоен тем, как идут переговоры между двумя странами. Я очень надеюсь, что ужасы зимы 2009 года не повторятся. Такие риски в настоящее время существуют", - сказал болгарский министр, которого цитирует Euractiv.com.

Как сообщал УНИАН, о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн. долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за газ, который покупается в России, возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйничающие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

7 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» уплатил около 20% долга за потребленный в августе газ в объеме 882 млн. дол.

В то же время сегодня представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «Нафтогаз» сегодня, согласно действующему контракту, должен заплатить «Газпрому» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

При этом он подчеркнул, что за поставленный газ в сентябре Украина расплатилась с «Газпромом».

«За сентябрь, там, в принципе, нормально. Остаются некоторые вопросы по сверке, но там ничего критического, все нормально», - сказал он.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Украина имеет еще долг перед «Газпромом» в размере 792 млн долл. за газ, потребленный в августе.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7-го числа месяца, следующего за поставками. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.