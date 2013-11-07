«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 млн долл. за закупленный в октябре газ - источник

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит российскому поставщику компании «Газпром» за газ, закупленный в октябре, 15 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 7 ноября заявил, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» согласно действующему контракту должна заплатить российскому газовому монополисту «Газпром» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

"За октябрь Украина должна заплатить 1 млрд 355 млн долл. Это то, что нужно заплатить сегодня за октябрь», - сказал Куприянов.

При этом он подчеркнул, что за поставленный газ в сентябре Украина расплатилась с «Газпромом».

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