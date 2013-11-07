«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 млн долл. за октябрьский газ - источник

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит российскому поставщику компании «Газпром» за газ, закупленный в октябре, 15 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 7 ноября, согласно действующему контракту, должна заплатить российскому газовому монополисту «Газпром» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

По информации вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, в октябре Украина для собственных нужд использовала газ из подземных хранилищ.