ДТЭК выкупил 250 МВт молдавского сечения для экспорта электроэнергии

Компании «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 250 МВт по направлению в Молдову для экспорта электроэнергии в ноябре, говориться в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, три лота трансграничной мощности были приобретены по стартовой стоимости 1 тыс. грн каждый.

Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 6 ноября выставила на дополнительный аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 250 МВт по направлению в Молдову.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.