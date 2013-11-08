На рынке нефти продолжает сохраняться неопределенность на фоне статданных из США и Китая

На мировых торгах в пятницу, 8 ноября, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статистики из США и Китая.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже опустилась на 0,15% - до 103,3 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,22% и составила 94,41 доллара за баррель, передает Bloomberg.

На рынок повлияли сильные статистические данные по ВВП США за прошлый квартал, который вырос на 2,8%, в то время как ожидался рост лишь на 2%. По мнению участников рынка, на этом фоне ФРС может свернуть программу поддержки экономики раньше предполагавшихся сроков.

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Инвесторы ожидают данных по безработице в США за октябрь, а также по динамике количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Участники рынка также обратили внимание на сообщения из Китая. Профицит торгового баланса страны в октябре увеличился до 31,1 миллиарда долларов с 15,21 миллиарда в сентябре. Данные превзошли ожидания аналитиков. Экспорт из Китая вырос на 5,6%, против ожидаемых 1,7%.

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