ОПЕК прогнозирует потерю 8% своей доли на рынке за 5 лет на фоне сланцевой революции

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может потерять почти 8% своей доли на рынке в течение пяти лет в связи с ростом добычи сланцевых нефти и газа и энергоносителей из прочих альтернативных источников.

ОПЕК прогнозирует спад спроса на нефть, добываемую ее участниками, на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2013 годом до 29,2 миллиона в 2018 году, говорится в ежегодном докладе организации. По другому сценарию, спрос может сократиться до 28 миллионов баррелей в сутки - на 7,6% ниже, чем в этом году, и на 2 миллиона меньше, чем ОПЕК добывает сейчас, передает Reuters.

"Недостатка в нефти нет, и ресурсов достаточно. Рост мирового спроса на нефть поддерживается все большим разнообразием ее источников", - приводятся в докладе слова генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри.

Рост мировых цен на нефть сделал рентабельным применение более сложных технологий, включая фрекинг, или гидроразрыв пласта, освоение нефтеносных песков, глубоководную добычу и добычу в труднодоступных регионах.

ОПЕК считает, что добыча сланцевой нефти снизится после 2020 года из-за быстрого истощения скважин, опасений за экологию и роста расходов.

"Они бурят в лучших местах, и я думаю, лучшие места закончатся, возможно, в ближайшие годы", - сказал Бадри на пресс-конференции в Вене о производителях сланцевой нефти.

До сих пор США опровергали прогнозы, что добыча сланцевой нефти скоро достигнет пика и продолжают наращивать производство. Новые технологии вызывают интерес и среди стран ОПЕК: например, Саудовская Аравия готовится использовать сланцевый газ на электростанциях.

"Вдобавок к возможности более быстрого роста поставок "трудной" нефти из Северной Америки, запасы "трудной" нефти существуют и в других странах вне ОПЕК, в частности, в России, Аргентине и Китае", - говорится в докладе, в котором картель впервые признал значительное влияние сланцевой нефти на мировой рынок.

Мировое потребление нефти, по расчетам ОПЕК, достигнет 92,5 миллиона баррелей в сутки к 2016 году и 108,5 миллиона к 2035 году по сравнению с 88,9 миллиона в 2012 году. Поставки из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут также за счет нефтеносных песков Канады, нефти из Каспийского моря и Латинской Америки и биотоплива из Бразилии и Европы.

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