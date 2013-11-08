Требование «Газпрома» уплатить долг за октябрь предъявлено «Нафтогазу»

Обнародованное накануне требование российского газового монополиста «Газпром» к Украине по уплате за поставки газа в октябре 1,355 млрд долларов в полном объеме адресовано государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины», сообщил УНИАН официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«1,355 млрд. долл. – это чисто НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Куприянов.

В четверг этот представитель «Газпрома» заявил, что за октябрьские поставки российского газа Украина должна заплатить 1 млрд 355 млн долл.

“Это то, что нужно заплатить сегодня (7 ноября) за октябрь”, - сказал Куприянов.

При этом он подчеркнул, что за поставленный газ в сентябре Украина расплатилась с «Газпромом».

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Украина имеет еще долг перед «Газпромом» в 792 млн долл. за газ, потребленный в августе.

У «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» договоренностей о конечной дате оплаты долга за август нет.

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Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному в январе 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом», цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) в текущем квартале составляет порядка 410 долл.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года украинские власти добиваются от России снижения цены на газ.

Последние два года закупками газа у российского «Газпрома» занимается госхолдинг «Нафтогаз», а также группа бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF, которая планирует закачать в подземные хранилища страны в рамках подготовки к зимнему периоду 2013-2014 годов порядка 6,5 млрд кубометров газа.

Общие запасы газа в хранилищах страны (включая газ госхолдинга и частных компаний) на начало зимы, по словам представителей «Нафтогаза», могут составить около 19 млрд кубометров.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность за купленный в августе газ 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

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