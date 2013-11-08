Добыча нефти на Кашагане возобновится только в 2014 году

Добыча нефти на месторождении Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия возобновится не раньше 2014 года, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидалось, что на коммерческие объемы добычи нефти в 75 тысяч баррелей в сутки Кашаган выйдет к началу октября 2013 года. Однако первый раз добыча нефти на месторождении, начатая 11 сентября, была приостановлена 25 сентября из-за выявленных неполадок на газопроводе. После завершения ремонтных работ 6 октября скважины на Кашаганском месторождении были открыты, добыча возобновлена без осложнений.

Министр нефти газа Казахстана Узакбай Карабалин сообщил журналистам, что 8 октября месторождение вышло на коммерческие объемы добычи. Но уже 9 октября в ходе плановой проверки газопровода, идущего на завод "Болашак", на расстоянии двух километров от завода в районе санитарно-защитной зоны были обнаружены следы утечки газа. Добыча нефти на месторождении была вновь приостановлена.

По словам источников, оборудование, которое необходимо для проверки утечки трубопровода, будет доставлено на место не раньше середины ноября. При этом предварительный доклад о том, как проводить ремонтные работы, будет представлен операторам Кашагана лишь к концу декабря.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total и японская Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC. Геологические запасы Кашагана, крупнейшего разведанного месторождения за последние 40 лет, оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти.

Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В первые дни на месторождении добывалось около 40 тысяч баррелей нефти в сутки.

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