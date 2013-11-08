«Энергоатом» хочет привлечь 3,1 млрд грн кредита на повышение безопасности АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих атомных станций Украины, ведет переговоры с двумя государственными банками Украины о привлечении 3,1 млрд грн кредитов на реализацию комплексной программы повышения безопасности действующих блоков украинских атомных электростанций, а также на продление сроков эксплуатации действующих блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. президента госкомпании «Энергоатом» Никита Константинов.

«Энергоатом» ведет переговоры с двумя госбанками о выделении кредитных ресурсов под государственные гарантии на финансирование этих программ (повышения безопасности и продления сроков эксплуатации блоков АЭС - УНИАН)… Мы хотели бы получить 3,1 млрд грн», - сказал Константинов

По его словам, положительное решение банков о выделении средств позволит «Энергоатому» существенно снизить нагрузку на тариф. «Каждый год в тарифе (на электроэнергию, вырабатываемую на украинских АЭС - УНИАН), закладываются средства на продление сроков эксплуатации и повышения безопасности, в первую очередь, всех энергоблоков. К сожалению, этих средств недостаточно. Поэтому мы и рассматриваем дополнительные источники финансирования для этих программ», - сказал руководитель НАЭК.

Он также напомнил, что «Энергоатом» с помощью правительства и при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности уже привлек 600 млн евро у ЕБРР и Euroatom на выполнение программ повышения безопасности всех энергоблоков.

«Для нас это очень существенная поддержка в реализации компанией программы повышения безопасности. Сейчас завершаются процедуры вступления в силу этих кредитных соглашений», - отметил Константинов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Кабинет министров увеличил объем финансирования комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций, рассчитанной до 2017 года, на 34,5% - до 16,751 млрд грн с 12,453 млрд грн.

Источниками финансирования данной программы являются кредитные средства, предоставленные Европейским банком реконструкции и развития и «Евроатомом» в размере 6 млрд грн, а также собственные средства госкомпании «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС Украины, в размере 10,751 млрд грн.

Также в документе отмечается, что финансирование программы на 2013 год составляет 3,124 млрд грн, из которых 2,965 млрд грн - собственные средства «Энергоатома», который в свою очередь 726,7 млн грн получит за счет тарифа на электроэнергию и тепло, вырабатываемые атомными электростанциями.

В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

В марте 2013 года Государственное предприятие «НАЭК Энергоатом» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сведенная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».