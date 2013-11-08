«Metinvest B.V.» нарастила долю в Ингулецком ГОКе до 85,6%

Материнская компания группы «Метинвест» - «Metinvest B.V.» (Нидерланды) нарастила свою долю в Ингулецком горно-обогатительном комбинате (ИнГОК, Кривой Рог) до 85,6205% (2 млрд 362 млн 805,391 тыс. штук акций) с 82,5128% (2 млрд 277 млн 43,992 тыс. штук простых именных акций) уставного капитала.

Об этом сообщил ИнГОК в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария Украины.

При этом компания Majorone Trading (Кипр) снизила размер пакета акций комбината до 14,1461% (390 млн 379,559 тыс. штук акций) с 17,2517% (476 млн 83,132 тыс. штук акций) уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в феврале 2009 года разрешил аффилированной со «Смарт-холдингом» компании Energees Investments Limited (Кипр) приобрести контроль над компанией «Metinvest B.V.», являющейся основным акционером Группы «Метинвест».

Также в сентябре 2007 года "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и "Смарт-холдинг" приняли решение о расширении сотрудничества в области горно-металлургического бизнеса и объединении соответствующих активов в рамках группы “Метинвест”. В рамках слияния "Смарт-холдинг" передал “Метинвесту” контрольные пакеты акций Ингулецкого горно-обогатительного комбината, Макеевского металлургического завода и металлургического завода Promet Steel (Болгария).

Справка УНИАН. Ингулецкий ГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

Уставный капитал ИнГОК составляет 689,906 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест».

Metinvest B.V. – материнская компания группы «Метинвест», которая принадлежит Группе «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,25%) и компании «Смарт-холдинг» (23,75%).