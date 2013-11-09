Венгерская MOL хочет продать контрольный пакет в хорватской нефтегазовой INA

Венгерская нефтегазовая компания MOL начала подготовку продажи своего контрольного пакета акций 49,08% в хорватской нефтегазовой компании INA с целью "максимизировать свои инвестиции", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MOL.

Объявление сделано на фоне острого конфликта венгерской стороны и хорватского правительства и в отсутствии прогресса по итогам очередного раунда их переговоров, состоявшегося в пятницу. Проблемы в отношениях властей Хорватии и венгерского инвестора появились после расследования деятельности бывшего хорватского премьер-министра Иво Санадера, который, будучи у власти, небескорыстно согласился уступить контрольный пакет акций в INA.

В 2012 году загребский суд установил вину Санадера в получении взятки в 5 миллионов евро за одобрение продажи INA, тогда как обвинение настаивало на 10 миллионах евро. Экс-премьер был приговорен по этому и еще одному делу к единому сроку заключения в 10 лет. В сентябре этого года Хорватия объявила в розыск через Интерпол председателя правления MOL Жолта Хернади, подозреваемого в даче взятки Санадеру.

В ответ венгерское правительство заявило об угрозе своих национальных интересов, категорически отказалось выдавать или допрашивать Хернади, а также пригрозило Хорватии исками.

Сделка по продаже доли в INA была осуществлена в 2009 году. Республике Хорватии сейчас принадлежит 44,84% этой компании.

MOL Group считается одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой, транспортировкой, хранением и распространением нефтепродуктов в более 40 странах мира. Штат компании насчитывает 31 тысячу сотрудников. Группа владеет двумя нефтехимическими и пятью нефтеперерабатывающими заводами, располагает сетью в 1,7 тысячи АЗС в 11 странах Европы. Компания контролирует систему магистральных газопроводов Венгрии протяженностью 5,8 тысячи километров.