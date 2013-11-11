Цена нефти растет на фоне отсутствия договоренностей по Ирану

На мировых торгах в понедельник, 11 ноября, цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,37% - до 105,51 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,14% и составила 94,74 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как отмечают аналитики, новости относительно Ирана напомнили инвесторам о рисках Ближнего Востока.

В то же время переговоные стороны сообщили, что добились прогресса и надеются на скорое заключение договоренностей по Ирану. Очередной раунд переговоров назначен на 20 ноября текущего года. Целью переговоров является побудить Иран к уступкам в отношении его ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций, которые уже нанесли стране серьезный экономический ущерб.

Аналитики подчеркивают, что ослабление санкций - первый шаг к значительному снижению геополитической напряженности и рисков на рынке нефти.

Как сообщал УНИАН, Президент Ирана Хасан Роухани Иран после переговоров в Женеве заявил, что страна не готова отказаться от использования ядерных технологий, в том числе от обогащения урана. Западные страны подозревают, что иранская программа по обогащению урана на самом деле является этапом на пути к созданию ядерного оружия, однако официальный Тегеран это отрицает.