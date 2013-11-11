Канадская EastCoal инициирует собственное банкротство

Канадская угледобывающая компания EastCoal, эксплуатирующая две шахты в Луганской области, инициирует собственное банкротство из-за невозможности удовлетворить требования своих кредиторов.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте фондовой биржи Торонто.

Согласно сообщению, консультантом по реструктуризации EastCoal назначена аудиторская компания Deloitte Restructuring Inc.

Также EastCoal отмечает, что подача уведомления о банкротстве позволит наложить автоматический 30-дневный мораторий по исковым требованиям кредиторов.

В то же время, как отмечается в биржевом сообщении, компания продолжит поиск дополнительных источников финансирования, однако не гарантирует позитивного результата в этом вопросе.

«Этот 30-дневный срок может быть продлен с разрешения Верховного суда Британской Колумбии», - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что «неспособность компании достичь ее финансовых целей, вероятно, приведет к тому, что компания станет банкротом».

Как ранее сообщал УНИАН, 21 октября 2013 года EastCoal Inc. сообщила, что приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г.Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, а также приостановила торговлю своими акциями на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

EastCoal Inc. с начала 2013 года испытывает финансовые трудности, что в конечном итоге послужило окончательному прекращению работ на двух ее шахтах в Луганской области, и сокращению горняков.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.