Украина увеличила транзит газа в Европу и СНГ

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-октябрь 2013 года увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69,9 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«Всего за 10 месяцев 2013 года через территорию Украины в страны Западной Европы и СНГ транспортировано 69,9 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.

При этом транзит газа в страны Западной Европы за октябрь текущего года составил 7,13 млрд куб. м, что на 0,9 млрд куб. м больше показателей октября 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьер министра Юрия Бойко, Украина недовольна сокращением объемов транзита российского газа по своей территории и считает ущемлением своих национальных интересов факт транзита топлива в обход нашей страны.

В начале ноября вице-премьер Бойко уже заявлял, что Киев не будет страховать Москву в вопросах транзита газа в Европу, если «Газпром» и дальше будет формально относиться к отношениям с Украиной в этой области.

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-сентябрь 2013 года снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 62,5 млрд куб. м. По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.