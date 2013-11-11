«Газпром» помешал EuroPol GAZ выбрать новых членов правления компании

Варшава. Представители российского газового монополиста "Газпром" в прошлую пятницу заблокировали назначение новых представителей Польши в правление совместной компании EuroPol GAZ, которая, в частности, должна была подготовить технико-экономическое обоснование очередного газопровода в обход Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщила польская нефтегазовая компания PGNIG, не назвав причины такого решения российских акционеров.

"Представители обладающих большинством голосов на общем собрании акционеров EuroPol GAZ, польские акционеры, хотели выбрать новых членов правления компании по рекомендации PGNiG. Однако это стало невозможным из-за представителей "Газпрома", которые прервали заседание", - отметили в польской компании.

PGNIG сообщила, что заявление с просьбой об отставке накануне собрания подали глава правления EuroPol GAZ Мирослав Добрут и его заместитель Здислав Ямки, которые были ее представителями в польско-российской компании.

Ряд польских СМИ связывает отставку этих двух членов правления с желанием польских властей завершить "чистку" после скандала, вызванного подписанием меморандума о подготовке ТЭО строительства еще одного газопровода в обход Украины, названного россиянами проектом "Ямал-2". Они также отмечают, что этот конфликт усложнит переговоры поляков с россиянами о снижении цен на газ.

"В результате этого возможные переговоры о цене на газ могут затягиваться. Как долго? Непонятно. Точно известно, что россияне - если захотят - могут очень долго блокировать назначение польских членов правления компании", - отмечает польский экономический портал wnp.pl.

Пресс-служба PGNIG сообщила, что в связи с этой ситуацией призвала провести во вторник, 12 ноября, внеочередное собрание акционеров.

Представители PGNIG и EuroPol GAZ в понедельник, 11 ноября, были недоступны для дополнительных комментариев для агентства УНИАН из-за выходного дня - праздника Дня независимости Польши.

Как сообщал УНИАН, подписание в начале апреля текущего года меморандума о подготовке технико-экономического обоснования "Ямал-2" представителями EuroPol GAZ и "Газпрома" вызвало грандиозный скандал в Польше, который привел к отставке министра государственного имущества и главы PGNIG.

Премьер-министр Дональд Туск и Президент Бронислав Коморовский заявляли, что Польша не поддержит политические проекты россиян, угрожающие Украине, в то время как ряд представителей польского правительства говорили о том, что окончательное решение следуют принять после подготовки ТЭО этого проекта.

Справка УНИАН. Документ должен был быть готов к октябрю 2013 года, однако до сих пор ни министерство экономики, ни PGNIG, ни EuroPol GAZ не предоставили информацию о его судьбе. Россияне предложили полякам построить газопроводы из Беларуси в Словакию, что может заблокировать самые перспективные для Украины поставки газа через словацкую ГТС из Европы, которые страна пытается наладить в попытке уменьшить зависимость от россиян.

Представители польских властей также неоднократно заявляли, что тоже хотят снизить зависимость от России, у которой в прошлом году купили около 9 из 11 млрд импортируемого газа.

"PGNIG" и "Газпром" в управляющей транзитным Ямальским газопроводом компании EuroPol GAZ владеют по 48% акций, а еще 4% принадлежат компании Gas Trading, крупнейшим акционером которой является польский нефтегазовый монополист.