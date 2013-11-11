«Нафтогаз» не комментирует информацию о прекращении закупок у «Газпрома»

В НАК "Нафтогаз Украины" отказались предоставить какие-либо данные о том, что компания прекратила закупать газ в России, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы не комментируем ситуацию", - сказали сегодня в пресс-службе НАК на уточняющий вопрос о том, отвечает ли действительности обнародованная в СМИ информация, в компании отметили: "Мы не опровергаем ее, но и не подтверждаем". От каких-либо объяснений в пресс-службе отказались.

Ранее ряд СМИ сообщили о прекращении закупок газа НАК "Нафтогаз Украины" у российского партнера компании "Газпром".

Напомним, "Нафтогаз Украины" рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в октябре.