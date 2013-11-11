Украина с 9 ноября прекратила закупать российский газ

Москва. Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ГП "ЦДУ ТЭК") Николай Орлов.

"Мы - техническая организация, которая осуществляет подсчет поставок, информацию мы получаем от "Газпрома", так в ведомостях отгрузки газа напротив Украины стоят нули, это значит, что газ Украиной не закупается", - сказал Орлов.

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

Орлов добавил, что у них информация о поставках в конкретную страну, и нет уточнения, какая именно компания прекратила закупки российского газа.

При этом он подчеркнул, что о причинах прекращения закупки со стороны Украины надо уточнить в "Газпроме", так как "ЦДУ ТЭК" не располагает такой информацией.

При этом в "Газпроме" отказались подтвердить или опровергнуть, соответствует ли эта информация действительности и причины прекращения закупок со стороны Украины.

"Мы не комментируем это сообщение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ сообщили о прекращении закупок газа НАК "Нафтогаз Украины" у российского партнера компании "Газпром".

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" отказались предоставить какие-либо данные о том, что компания прекратила закупать газ в России.

На прошлой неделе (7 ноября) вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина не планирует закупать у российского газового монополиста компании «Газпром» больших объемов газа, руководствуясь показателями внутреннего потребления.