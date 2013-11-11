«Укртрансгаз» возьмет у трех банков кредиты на 650 млн грн и 25 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь у трех банков кредитные линии на общую сумму 650 млн грн и 24,9 млн долл., говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» возьмет у «Альфа-Банка» кредит сроком на один год на сумму 24,9 млн долл. Также компания намерена привлечь кредит у «Всеукраинского банка развития» сроком на один год в размере 120 млн грн. и у «Дельта Банка» две кредитные линии также сроком на один год на общую сумму 530 млн грн.

Конечный срок подписания всех кредитных соглашений — 11 декабря 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в июле 2013 года привлек у «Альфа-Банка» кредит в размере 24,9 млн долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в ноябре 2013 года подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» за 9 месяцев т.г. сократил чистую прибыль в 2 раза – до 200 млн грн.