Еврокомиссия продолжает расследовать дело "Газпрома"

Еврокомиссия продолжает работать над расследованием в отношении "Газпрома" по статье 7 антимонопольного регулирования, предусматривающей штрафы за нарушение правил конкуренции Евросоюза, сообщил РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Хоакин Алмуния.

"Расследование продолжается, мы работаем над этим, готовим "заявление о претензиях". Никаких конкретных сроков, когда оно будет готово, у меня нет. Никаких дедлайнов у нас нет", - сказал Алмуния.

ЕК с начала сентября прошлого года ведет расследование по трем возможным случаям нарушения "Газпромом" правил ЕС, которые затрагивают рынки Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Альмуния ранее заявил, что ЕС готов выдвинуть "Газпрому" обвинения в препятствии конкуренции в ЕС, что может привести к штрафу максимум в 10% оборота компании - примерно 15 миллиардов долларов.

"Заявление о претензиях" призвано проинформировать "Газпром" о предварительных выводах Еврокомиссии. Оно дает компании возможность отреагировать на возражения ЕК в письменной форме и, при запросе, на устных слушаниях. Это позволяет компании осуществить свое право на защиту, прежде чем ЕК примет какое-либо окончательное решение.

В начале октября Алмуния уже заявлял, что Еврокомиссия не имеет крайнего срока публикации своих претензий к "Газпрому" по конкуренции.

Как сообщал УНИАН, судебная тяжба между «Газпромом» и ЕС может затянуться на годы, а ее исход неоднозначен. «Вне зависимости от формы собственности и структуры присутствия в Европе “Газпром”, как коммерческая структура, попадает под действие законодательства ЕС, включая законодательство о конкуренции», - считает партнер Squire Sanders Брайен Хартнетт. По его словам, Еврокомиссия имеет полномочия по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью компаний, занимающих доминирующее положение на рынке и подозреваемых в злоупотреблении этим положением. «Установление необоснованно высоких цен расценивается как неправомерное действие. Однако достаточно сложно установить, являются ли такие цены правомерными или нет», — отмечает юрист.

По итогам 2012 г. доля российского газа на европейском рынке составляла около 26%.

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