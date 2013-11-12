У «ЛУКОЙЛА» возникли проблемы на Каспии

Запуск крупного месторождения компании "ЛУКОЙЛ" на Каспии может быть перенесен на конец 2016 года из-за срыва сроков строительства шельфовой платформы Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), передает ИТАР-ТАСС.

Эксплуатационное бурение открытого в 2005 году месторождения им. Филановского планировалось начать в 2014 году, а добычу нефти — в конце 2015 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с письмом главы компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова по данному вопросу президенту Владимиру Путину.

По данным издания, в конце октября Алекперов обратился к президенту с просьбой дать указания ОСК и правительству вовремя сдать шельфовую платформу, обеспечивающую добычу на Каспии. По сведениям источника газеты, Путин поручил руководителю администрации президента Сергею Иванову разобраться с ситуацией.

Алекперов отмечает, что темпы реализации этого проекта вызывают сомнения "в части осуществления их в установленные сроки" (апрель-май 2014 года). Из-за короткого навигационного периода на Каспии задержки могут сдвинуть ввод месторождения на год, подчеркивает глава компании.

Источники среди судостроителей подтверждают, что верхнее строение платформы должно быть сдано к маю 2014 года, но "ситуация станет критической, если строение не отправится в море до ноября".

Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, а газа по С1+C2 — 32,2 млрд кубометров. До 2025 года "ЛУКОЙЛ" намерен направить на месторождение им. Филановского и расположенное неподалеку месторождение им. Юрия Корчагина 29 млрд долларов. По оценкам газеты, до 2039 года проекты "ЛУКОЙЛа" на Каспии должны принести в российский бюджет от 41,5 млрд до 166 млрд долларов в зависимости от налогового режима.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «Лукойл».

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