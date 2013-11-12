Цены на нефть обвалились на фоне новостей из Ирана
На мировых торгах во вторник, 12 ноября, цены на нефть обвалились на фоне новостей об Иране.
Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,23% - до 106,16 доллара за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,33% и составила 94,83 доллара за баррель, передает Bloomberg.
В понедельник, 11 ноября, гендиректор МАГАТЭ Юкией Амано и глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи подписали соглашение, согласно которому Иран предоставит информацию об урановом месторождении Гачин и реакторе на тяжелой воде в Араке, а также допустит экспертов к этим объектам.
В то же время, давление на стоимость нефти оказывают ожидания участниками рынка роста запасов сырья в США. Аналитики
Как отмечают аналитики, сохраняющиеся избытки внутреннего производства в США окажут давление на нефть, уровень запасов движется в неправильном направлении.