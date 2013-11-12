"Роснефть" планирует запустить Лисичанский НПЗ весной 2014 года

Крупнейшая нефтяная государственная компании России «Роснефть» планирует запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который простаивает с весны 2012 года, весной 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления на пятой международной конференции Petroleum Ukrain заявил вице-президент по переработке и нефтехимии компании «Роснефть» Игорь Павлов.

«Срок пуска президентом компании Игорем Сеченым обозначен — это первая половина 2014 года, а конкретнее весна», - сказал Павлов.

По словам вице-президента, сейчас на заводе проходит плановый капитальный ремонт, в котором задействовано около 800 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, Лисичанский НПЗ простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР.

24 июля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что запуск Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российской компании “Роснефть”, может быть перенесен на февраль-март 2014 года. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что собственник Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - российская компания “Роснефть” обещает, что осенью 2013 года завод возобновит работу.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.