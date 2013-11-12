Собрание акционеров польско-российской EuRoPol Gaz сорвалось из-за «Газпрома»

Варшава. Российский газовый монополист "Газпром" сорвал проведение внеочередного собрания акционеров польско-российской компании EuRoPol Gaz, на котором польские акционеры хотели назначить своих представителей в правление компании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской государственной компании PGNIG, которая является крупнейшим акционером EuRoPol Gaz.

"12 ноября 2013 года не состоялось внеочередное собрание акционеров компании EuRoPol Gaz. На заседании появились представители PGNiG и Gas Trading. Но не было представителей компании "Газпром"", - сказано в сообщении польской нефтегазовой компании.

PGNIG напомнила, что согласно уставу EuRoPol Gaz, польские акционеры имеют право назначить в правление двух своих представителей.

"На данный момент после подачи заявки об отставке главы правления и вице-главы польские акционеры не имеют своих представителей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, представители "Газпрома" на последнем очередном собрании акционеров EuRoPol Gaz в минувшую пятницу, 8 октября, прервали его после того, как стало известно о планируемой замене представителей Польши в этой компании.

Ряд польских СМИ связало отставку польских представителей в этой компании с желанием польских властей завершить "чистку" после скандала, вызванного подписанием в апреле текущего года меморандума о строительстве еще одного газопровода в оюход Украины.

Тогда свои должности потеряли министр государственного имущества и глава PGNIG, которых обвинили в ненадлежащем контроле за польскими государственными компаниями.

Польские СМИ также отмечали, что новый конфликт польских властей с россиянами усложнит планируемые переговоры о снижении цен на газ для Польши.