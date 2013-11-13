Обновленный прогноз ОПЕК поднял цену на нефть

На мировых торгах в среду, 13 ноября, цены на нефть растут на фоне повышения прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2013 году.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,28% - до 106,11 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,14% и составила 93,17 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По мнению ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году составит 89,78 миллиона баррелей в сутки, что на 0,04 миллиона баррелей больше предыдущего прогноза и на 1,04 миллиона баррелей превышает показатель 2012 года.

Рынок также ожидает публикации очередных данных по динамике запасов нефти от Минэнерго США, который должен быть обнародован в четверг, 14 ноября.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост запасов сырья. Производство увеличивается, однако нефть не потребляется в достаточном объеме.