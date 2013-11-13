Китаю предсказали лидерство в «зеленой» энергетике

Китай к 2035 году обгонит США, Европу и Японию по производству электроэнергии из возобновляемых и экологически чистых источников. Подобные данные содержатся в Прогнозе о состоянии мировой энергетики, опубликованном 12 ноября Международным энергетическим агентством (IEA), сообщает lenta.ru.

Специалисты полагают, что в 2035 году Китай с помощью гидроэлектростанций, ветряков, солнечных батарей будет получать чуть менее 2,1 тысячи тераватт электричества в час. За аналогичный временной промежуток Соединенные Штаты вместе с Японией и Европой научатся извлекать из возобновляемых источников энергии в общей сложности чуть менее 1,8 тысячи тераватт в час.

К 2035 году на долю «зеленой» энергетики и гидроэнергетику будет приходиться свыше 30% всего мирового производства электричества. Около половины роста производства с 2013 по 2035 годы произойдет за счет развития ветряных и солнечных источников энергии.

В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что увеличение производства электричества приведет к росту выбросов парниковых газов на 20 процентов к 2035 году. Средняя температура в мире в долгосрочной перспективе вырастет на 3,6 градуса Цельсия, что превышает два градуса, установленные международным сообществом в качестве безопасного лимита.

В настоящее время одним из лидеров в развитии «зеленой» энергетики является Германия. В первом полугодии 2012 году до 25% всего сгенерированного электричества в ФРГ было получено из экологически безопасных источников.