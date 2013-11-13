Шведскую «дочку» Siemens обвинили в коррупции при строительстве газопровода Ямал-Европа

Швейцарская прокуратура обвинила шведскую Siemens Industrial Turbomachinery в коррупционных схемах при строительстве газопровода Ямал-Европа, передает ИТАР-ТАСС.

Как говорится в сообщении на сайте прокуратуры, само расследование в отношении Siemens было прекращено, так как компания выплатила в качестве компенсации 124 тыс. швейцарских франков и 10,6 млн долларов.

Швейцарская прокуратура расследовала обстоятельства контракта Siemens на поставку газовых турбин для строительства трубопровода от газовых месторождений на полуострове Ямал в России в Западную Европу. Незаконные выплаты были проведены в период 2004-2006 гг. на счета получателей в швейцарских банках, что и послужило поводом к расследованию. Взятки были выплачены топ-менеджерам неназванной российской госкомпании.

8 ноября ушло в отставку руководство компании "ЕвРоПолГаз", являющегося собственником газопровода Ямал-Европа на территории Польши протяженностью 684 км. Его основными акционерами являются "Газпром" и польская PGNiG. Свои посты оставили генеральный директор компании Мирослав Добробут и его заместитель Здислав Ямка. Причины ухода не сообщались.

5 апреля в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "ЕвРоПолГаз" Мирослав Добрут подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство газопровода Ямал-Европа-2 через польскую территорию в направлении Словакии и Венгрии.

В Варшаве после подписания меморандума разгорелся скандал из-за того, что об этих планах не были проинформированы представители правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск, узнавший о соглашении от журналистов. Власти в Польше заявили, что данное соглашение не означает принятия решения о сооружении газопровода, выступив против этой инициативы. Затем последовал ряд увольнений, в том числе министра госказны Николая Будзановского и главы PGNiG Гражины Пьетровской-Оливы.

Внеочередное общее собрание акционеров компании "ЕвРоПолГаз" 12 ноября было признано несостоявшимся в связи с отсутствием представителей "Газпрома". Внеочередное собрание акционеров было созвано в связи отставкой руководства компании "ЕвРоПолГаз".

Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит по территории России, Белоруссии и Польши в Германию. Его проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год, количество компрессорных станций — 14, общая протяженность — более 2 тыс км.

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