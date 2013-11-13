«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за октябрьский газ – Ставицкий

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» провела все расчеты с российским «Газпромом» за газ, который компания закупила в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«По октябрю у нас полностью расчеты проведены и есть договоренности», - сказал Ставицкий, не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

При этом он отметил, что официальная информация о проведении расчетов от «Газпрома» должна поступить 15 ноября, после этого можно будет назвать точные объемы газа, которые были закуплены, а также суммы платежа.

«15 ноября будут окончательные телеграммы из «Газпрома» и после этого я вам сообщу», - сказал Ставицкий.

Напомним, 7 ноября УНИАН со ссылкой на источник в украинском холдинге сообщал, что "Нафтогаз" заплатит "Газпрому" 15 миллионов долларов за газ, поставленный в октябре. При этом раньше официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что "Нафтогаз" должен был оплатить октябрьские поставки в размере 1,355 миллиарда долларов.

Также Ставицкий сообщил, что «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.