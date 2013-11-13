Международное энергетическое агентство поставило под сомнение сланцевую революцию

Соединенные Штаты достигнут пика добычи сланцевой нефти к 2020 году, после чего начнется снижение объемов ее производства. В результате мировая экономика рискует оказаться перед перспективой возникновения нехватки данного сырья и, как следствие, роста цен на него. Об этом предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА) в опубликованном годовом докладе с анализом будущих тенденций на мировом нефтяном рынке до 2035 года, передает ИТАР-ТАСС.

"Ожидая бурного роста производства сланцевой нефти в США, страны ОПЕК взяли паузу в своей инвестиционной активности и заняли выжидательную позицию, - заявил главный экономист МЭА Фатих Бироль. - Я по-настоящему обеспокоен этими выводами о предстоящем изобилии американской сланцевой нефти, я обеспокоен тем, что мы подаем ошибочные сигналы странам ОПЕК, так как подобная ситуация способна привести к их отказу от реализации инвестиционных программ".

Бироль дал понять, что МЭА пересмотрело свои оценки того феномена, который получил широкую известность как "американская сланцевая энергетическая революция". "Правильнее было бы сказать нефтяной всплеск, нежели революция", - подчеркнул он.

Согласно новейшим оценкам МЭА, в 2015 году США станут крупнейшим производителем нефти, обойдя Саудовскую Аравию. А к 2020 году Соединенные Штаты достигнут пикового показателя в производстве нефти, включая сланцевую, после чего начнется поступательное сокращение добычи. "При этом к 2035 году суточный спрос на нефть в мировой экономике составит 101 млн баррелей по сравнению с 90 млн баррелей сегодня", - подчеркивается в докладе.

МЭА обеспокоена тем, что падение после 2020 года добычи "черного золота" в США не будет компенсировано вводом в строй новых мощностей в других крупнейших странах- производителях, прежде всего государствах Персидского залива. При этом надежды на сланцевую нефть грозят не оправдаться.

"К 2035 году за пределами США можно ожидать вывода суточного производства сланцевой нефти на уровень 1,5 млн баррелей в первую очередь за счет добычи на месторождениях России и Китая, - отмечается в докладе. - Все говорит о том, что мировой нефтяной рынок в ближайшие десятилетия станет более зависим от ОПЕК и стран Персидского залива, которые занимают в организации ключевую позицию".