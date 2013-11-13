Ставицкий: «Нафтогаз» до конца года может не закупать газ у «Газпрома»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

«Благодаря Богу, у нас теплая погода и необходимость газа для населения почти на 45% (сократилась - УНИАН) от того объема, который планировался «Нафтогазом». Мы считаем, что можем до конца года вообще не закупать российский газ», - сказал Ставицкий.

Министр также сообщил, что «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома».

«Первая декада действительно прошла без закупки российского газа», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что потребности закупать газ в этот период в РФ у «Нафтогаза» не было.

«У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

При этом он не подтвердил информацию о том, что закупки газа полностью прекращены.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

По информации вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, в октябре Украина для собственных нужд использовала газ из подземных хранилищ.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в ноябре 2013 года закачать в подземные хранилища около 1 млрд кубометров газа.

«Мы планируем за ноябрь месяц закачать (в ПХГ - УНИАН) приблизительно 1 млрд кубометров. В хранилищах будет 19,1 млрд кубометров», - сказал замглавы правления «Нафтогаза Украины» Вадим Чупрун.

В тоже время замглавы правления «Нафтогаза» сообщил, что по состоянию на 28 октября в подземных хранилищах накоплено около 18 млрд кубометров природного газа.

«Потребление природного газа на протяжении четвертого квартала 2013 года - в первом квартале 2014 года прогнозируется на уровне 38,7 млрд кубометров», - добавил он.