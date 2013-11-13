"Роснефть" купила у итальянской Enel долю в бывших газовых активах ЮКОСа

Итальянская Enel завершила сделку по продаже российской "Роснефти" 40% акций компании Arctic Russia B.V., обеспечивающих косвенное владение 19,6% долей в ООО "Северэнергия", за 1,8 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Enel.

Как сообщает Прайм, о сделке стороны договорились в конце сентября. Приобретателем долей выступит ООО "НГК "Итера", являющееся в составе группы "Роснефть" центром консолидации газовых активов. Artic Russia B.V., СП итальянской Eni и Enel в долях 60% на 40%, владеет 49% уставного капитала "Северэнергии". Со стороны Enel в сделке приняла участие ее 100% "дочка" Enel Investment Holding BV.

"На момент закрытия сделки, Enel Investment Holding получило от "Итеры" денежное вознаграждение в размере 1,8 миллиарда долларов. Сделка, которая была закрыта после того, как были удовлетворены предварительные условия, является частью плана реализации активов компании Enel, объявленного в марте 2013 года, и позволит группе Enel сократить свой консолидированный чистый долг на сумму 1,8 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении компании.

В увеличении своей доли в "Северэнергии" также заинтересованы НОВАТЭК и "Газпром нефть", которые владеют 51% компании через совместное ООО "Ямал развитие".

ООО "Северэнергия" - газодобывающее предприятие с активами в ЯНАО. Дочернему обществу "Северэнергии", ОАО "Арктикгаз", принадлежат лицензии на девять месторождений с доказанными запасами 7,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Компания была создана на базе активов, которые итальянские ENI и Enel купили на аукционе по распродаже имущества ЮКОСа в рамках его банкротства в апреле 2007 года. Вскоре 51% "Северэнергии" у них купил "Газпром", а в 2010 году перепродал актив "НОВАТЭКу" и "Газпром нефти".